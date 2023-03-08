YouTube вернул монетизацию в игровые ролики с матом

YouTube смягчил ограничения на монетизацию игровых видео с нецензурной лексикой. В январе этого года компания объявила о жёстком ограничении монетизации роликов про игры, в которых есть мат, сцены секса и жестокого насилия.
Видимо, видеохостинг решил смягчить ограничение после критики аудитории, которая стала возмущаться тому, что монетизации лишились и старые игровые видео. Теперь все старые ролики, а также видео с умеренной ненормативной лексикой можно монетизировать.
YouTube также позволяет монетизировать и игровые ролики с более жёстким матом, но с рядом ограничений. Предыдущее правило монетизации накладывало на подобный жёсткий контент полный запрет.
YouTube также сохранил полный запрет монетизации видео, в названиях и обложках которых есть мат.
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