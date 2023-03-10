Энди Серкис готов вернуться к роли Голлума в новых фильмах по «Властелину колец»
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Актёр Энди Серкис, который талантливо сыграл в прошлой трилогии «Властелин колец» Голлума, готов поработать над новыми лентами по мотивам знаменитого фэнтези-цикла. Напомним, New Line Cinema и Warner Bros. Pictures в феврале заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец».
Есть так много потенциальных проектов по Средиземью, если они над ними работают, то я бы ухватился за этот шанс. Средиземье всегда со мной.
По словам Серкиса, Питер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс стали для него второй семьёй, с которой он плотно работал бок о бок. По его словам, они самые лучшие и невероятные люди, с которыми ему когда-либо приходилось работать.
За время сотрудничества New Line Cinema и Warner Bros. Pictures вышло шесть фильмов по вселенной Джона Толкина: это трилогии «Властелин колец» и «Хоббит». Суммарно шесть картин заработали больше $ 6 млрд и получили 17 наград премии «Оскар».
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