Утекли скриншоты, карта мира, сюжет и другие детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Администрация группы VK под названием «Вестник «Того Самого Сталкера» выложила в открытый доступ архив со множеством материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по описанию, утекло очень много данных о будущей игре, включая карту мира, различные дизайн-документы, описание предметов и даже сюжет.

Как отметили в «Вестнике», материалы актуальны, поэтому рекомендуют фанатам остерегаться спойлеров в ближайшее время. В архиве очень много данных, которые администрация до последнего не хотела выкладывать, однако недавняя реакция разработчиков из GSC Game World, напомним, была жёсткой: авторы заявили, что не раз сталкивались с шантажом, и они не собираются идти на поводу у вымогателей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

Некоторые изображения из утечки

Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»

Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»

Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»

Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»

Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»