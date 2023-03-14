Утекли скриншоты, карта мира, сюжет и другие детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Администрация группы VK под названием «Вестник «Того Самого Сталкера» выложила в открытый доступ архив со множеством материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по описанию, утекло очень много данных о будущей игре, включая карту мира, различные дизайн-документы, описание предметов и даже сюжет.
Как отметили в «Вестнике», материалы актуальны, поэтому рекомендуют фанатам остерегаться спойлеров в ближайшее время. В архиве очень много данных, которые администрация до последнего не хотела выкладывать, однако недавняя реакция разработчиков из GSC Game World, напомним, была жёсткой: авторы заявили, что не раз сталкивались с шантажом, и они не собираются идти на поводу у вымогателей.
S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
Некоторые изображения из утечки
Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»
Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»
Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»
Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»
Фото: GSC GAME WORLD/«ВЕСТНИК «ТОГО САМОГО СТАЛКЕРА»
- 14 марта 2023
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