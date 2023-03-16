Третий эпизод нового сезона «Мандалорца» назвали худшим во всём сериале

Вчера вышла третья серия нового сезона «Мандалорца». Судя по отзывам, эпизод получился максимально необычным для самого шоу — он как будто выбился из сериала, чем и зацепил некоторых фанатов. Отмечают, что эпизод больше походит на сериал «Андор».

Однако для большинства серия не получилась такой же интересной, как предыдущие два эпизода. На сайте IMDb у третьей серии всего 7,4 балла. Для сравнения: у первого эпизода — 7,6 балла, а у второго — 8,5 балла. Если брать все три сезона, то у третьего эпизода самая низкая оценка в истории сериала.

Фото: IMDb

В третьем сезоне главная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу, которого все привыкли называть малышом Йодой.

Смотреть «Мандалорца» можно в Disney+, однако в России сервис не работает.