Фильм про советского музыканта Игоря Талькова снимет режиссёр «Хэппи-энда»

Создатели ленты про известного музыканта Игоря Талькова объявили, что режиссёром проекта стал Евгений Сангаджиев. Ранее он снимал сериалы «Хэппи-энд» и «Балет».

Напомним, что фильм представляет собой детектив о жизни и смерти Талькова. Сюжет шоу расскажет о том, почему Игорь был убит. Также покажут сам процесс расследования и многое другое. Отмечается, что проект находится на стадии написания сценария, ведутся переговоры с семьёй певца.

Кто исполнит роль самого Талькова, неизвестно. О кастинге ещё не объявляли. Производством картины по заказу «НМГ Студии» займётся «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука — младшего и Алексея Киселёва. Также над шоу работают креативные продюсеры сериала «Фишер» Наталья Капустина и Сергей Кальварский.

Даты выхода у проекта пока что нет.