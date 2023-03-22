Фильм про советского музыканта Игоря Талькова снимет режиссёр «Хэппи-энда»

Создатели ленты про известного музыканта Игоря Талькова объявили, что режиссёром проекта стал Евгений Сангаджиев. Ранее он снимал сериалы «Хэппи-энд» и «Балет».
Напомним, что фильм представляет собой детектив о жизни и смерти Талькова. Сюжет шоу расскажет о том, почему Игорь был убит. Также покажут сам процесс расследования и многое другое. Отмечается, что проект находится на стадии написания сценария, ведутся переговоры с семьёй певца.
Кто исполнит роль самого Талькова, неизвестно. О кастинге ещё не объявляли. Производством картины по заказу «НМГ Студии» займётся «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука — младшего и Алексея Киселёва. Также над шоу работают креативные продюсеры сериала «Фишер» Наталья Капустина и Сергей Кальварский.
Даты выхода у проекта пока что нет.
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