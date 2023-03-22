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Фильм про советского музыканта Игоря Талькова снимет режиссёр «Хэппи-энда»

Фильм про советского музыканта Игоря Талькова снимет режиссёр «Хэппи-энда»
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Создатели ленты про известного музыканта Игоря Талькова объявили, что режиссёром проекта стал Евгений Сангаджиев. Ранее он снимал сериалы «Хэппи-энд» и «Балет».

Напомним, что фильм представляет собой детектив о жизни и смерти Талькова. Сюжет шоу расскажет о том, почему Игорь был убит. Также покажут сам процесс расследования и многое другое. Отмечается, что проект находится на стадии написания сценария, ведутся переговоры с семьёй певца.

Кто исполнит роль самого Талькова, неизвестно. О кастинге ещё не объявляли. Производством картины по заказу «НМГ Студии» займётся «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука — младшего и Алексея Киселёва. Также над шоу работают креативные продюсеры сериала «Фишер» Наталья Капустина и Сергей Кальварский.

Даты выхода у проекта пока что нет.

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