Нейросеть представила рэпера Снуп Догга в образах из культовых сериалов
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MidjourneyПользователь Reddit пол ником Larry-fine-wine с помощью нейросети Midjourney представил знаменитого хип-хоп артиста Снуп Догга в образах героев из культовых сериалов «Секретные материалы», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Закон и порядок», «Офис» и ряда других хорошо знакомых массе зрителей шоу.
Снуп Догг герой сериала «Клан Сопрано»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Закон и порядок»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой «Маппет-шоу»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Бэтмен»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Звёздный путь»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Во все тяжкие»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Мандалорец»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Секретные материалы»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Офис»
Фото: Midjourney
Снуп Догг герой сериала «Игра престолов»
Фото: Midjourney
Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney недавно представил знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо в образах из сериалов «Мандалорец», «Игра престолов», «Острые козырьки», «Ходячие мертвецы», «Нарко», «Друзья», «Офис» и «Клан Сопрано».
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