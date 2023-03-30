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Нейросеть представила рэпера Снуп Догга в образах из культовых сериалов

MidjourneyПользователь Reddit пол ником Larry-fine-wine с помощью нейросети Midjourney представил знаменитого хип-хоп артиста Снуп Догга в образах героев из культовых сериалов «Секретные материалы», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Закон и порядок», «Офис» и ряда других хорошо знакомых массе зрителей шоу.

Снуп Догг герой сериала «Клан Сопрано»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Закон и порядок»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой «Маппет-шоу»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Бэтмен»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Звёздный путь»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Во все тяжкие»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Мандалорец»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Секретные материалы»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Офис»

Фото: Midjourney

Снуп Догг герой сериала «Игра престолов»

Фото: Midjourney

Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney недавно представил знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо в образах из сериалов «Мандалорец», «Игра престолов», «Острые козырьки», «Ходячие мертвецы», «Нарко», «Друзья», «Офис» и «Клан Сопрано».