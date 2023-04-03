Valve хочет добавить в Counter-Strike 2 возможность менять внешний вид персонажа

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев рассказал, что Valve вернулась к идее добавить в свою игру Counter-Strike кастомизацию моделей играбельного персонажа.
Это может произойти в новой версии шутера на Source 2 — на это намекают обнаруженные Полетаевым строчки кода CS2. Там указаны шесть слотов под косметические предметы: для маски, шапки, очков, штанов и обуви.
Фото: Gabe Follower
Помимо этого, в CS2 могут появиться скины, которые меняют модель курицы. Информация об этом уже просочилась ранее в коде предстоящей операции. Датамайнер сообщил, что разработчики CS:GO были не против обнародования этой информации.
О старте бета-теста Counter-Strike 2 компания Valve объявила 22 марта. Игра «переехала» на движок Source 2 с улучшенной графикой и новой механикой дымовых гранат, а также иными незначительными изменениями.
- 3 апреля 2023
-
16:45
-
16:38
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:38
-
15:35
-
15:05
-
14:49
-
14:41
-
14:13
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:04
-
12:41
-
12:36
-
11:58
-
11:20
-
10:49
-
09:55
-
09:37
-
09:16
-
08:40
-
04:22
-
02:45
- 2 апреля 2023
-
23:35
-
20:27
-
20:22
-
18:45
-
17:57
-
17:05
-
16:34
-
16:07
-
15:36