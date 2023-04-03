Valve хочет добавить в Counter-Strike 2 возможность менять внешний вид персонажа

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев рассказал, что Valve вернулась к идее добавить в свою игру Counter-Strike кастомизацию моделей играбельного персонажа.

Это может произойти в новой версии шутера на Source 2 — на это намекают обнаруженные Полетаевым строчки кода CS2. Там указаны шесть слотов под косметические предметы: для маски, шапки, очков, штанов и обуви.

Фото: Gabe Follower

Помимо этого, в CS2 могут появиться скины, которые меняют модель курицы. Информация об этом уже просочилась ранее в коде предстоящей операции. Датамайнер сообщил, что разработчики CS:GO были не против обнародования этой информации.

О старте бета-теста Counter-Strike 2 компания Valve объявила 22 марта. Игра «переехала» на движок Source 2 с улучшенной графикой и новой механикой дымовых гранат, а также иными незначительными изменениями.