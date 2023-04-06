Нейросеть показала Уилла Смита в образе Нео из «Матрицы»

Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney представил актёра Уилла Смита в образе Нео — главного героя фантастической киносаги «Матрица».

Уилл Смит в образе Нео из «Матрицы»

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Напомним, братья Вачовски в конце 90-х предлагали Уиллу Смиту роль Нео. Артист был заинтересован фильмом, но он не до конца понимал его концепцию. Поэтому Смит отказался от роли, предпочтя вместо неё сняться в картине «Дикий, дикий Запад», которая в итоге с треском провалилась в прокате. При бюджете в $ 200 млн блокбастер еле собрал $ 222 млн.

Роль Нео также предлагали китайскому актёру и мастеру спортивного ушу Джету Ли, но в итоге роль получил Киану Ривз.

Недавно также стало известно, что Apple TV+ запустил производство чёрной комедии «Исход». Режиссёром, продюсером и соавтором сценария проекта выступает актёр, продюсер и сценарист Джона Хилл, наиболее известный по ярким ролям в картинах «Волк с Уолл-стрит» и «Человек, который изменил всё». Также известно, что Киану Ривз, скорее всего, исполнит в ленте главную роль. Он уже ведёт с авторами переговоры.