Элайджа Вуд надеется, что нового «Властелина колец» снимают не ради денег

Элайджа Вуд «восхищён» и «удивлён» тем фактом, что Warner Bros. разрабатывает несколько новых фильмов по «Властелину колец».

Я очарован и взволнован. Надеюсь, это будут хорошие фильмы. Наверное, я удивлён потому, что фильмов по этой вселенной в итоге станет больше.

Элайджа отметил, что он понимает, что проект создают для получения прибыли. Он не осуждает топ-менеджеров и уверен, что даже в этом контексте у них может выйти ещё одно кинопроизведение, которое можно будет назвать искусством.

Очевидно, что в основе этого лежит желание заработать много денег. Я никого не осуждаю, потому что, конечно, это коммерция. Но великое искусство может прийти из коммерции. Так что эти две вещи не являются взаимоисключающими.

Вуд заявил, что трилогия Питера Джексона стала возможной благодаря страстной любви автора к книгам Толкина и его желанию перенести этот фэнтезийный эпос на большой экран.

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Напомним: Элайджа Вуд сыграл в оригинальной трилогии Питера Джексона «Властелин колец» хоббита Фродо. Киноцикл собрал $ 2,9 млрд по всему миру. Он остаётся одним из величайших достижений кинематографа в жанре фэнтези.

О том, что New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец», стало известно в феврале. Сейчас авторы уже приступили к написанию сценария будущих картин, но никаких деталей о них пока нет.