Стартовые продажи Hogwarts Legacy превзошли ожидания издателя на 256%

Старший бренд- и маркетинг-менеджер WB Games Арьен Дарби в своём профиле в Linkedin отметил, что стартовые продажи игры Hogwarts Legacy превзошли ожидания его и его коллег на целых 256%. Арьен также заявил, что за две недели продажи новой большой игры по «Гарри Поттеру» превысили 12 млн копий, а авторы тогда заработали $ 850 млн. WB Games рассчитывала продать примерно 4,7 млн копий. Хотя о цифрах продаж стало известно ещё в феврале.
Многие геймеры, которые начали играть в Hogwarts Legacy, жаловались на недостаточно точные фразы героев — некоторым они кажутся слишком расплывчатыми. В них сложно уловить агрессию или, наоборот, чрезмерную мягкость. Энтузиаст предложил решить эту проблему с помощью мода Accurate Dialogue Choices. Он делает расплывчатые формулировки более точными и понятными.
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