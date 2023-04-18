Режиссёры «Мстителей: Финал» с радостью снимут фильм для киновселенной DC
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Режиссёры Джо и Энтони Руссо, известный по «Мстителям: Финал» и «Мстителям: Война бесконечности», рассказали, что с большим удовольствием поработают с Джеймсом Ганном и его новой киновселенной DC.
По словам Джо, их с братом не так часто спрашивают про DC, однако, когда теперь за видение новой киновселенной отвечает Ганн, поработать со вселенной будет легче.
Очевидно, что Джеймс там управляет всем, и это было бы несложно. Мы любим его до смерти. Нам нравится направление, в котором он собирается изменить эту вселенную. Вы знаете, что он будет изобретателен в этом.
Одним из своих любимых персонажей Руссо выбрали Бэтмена, поскольку в детстве коллекционировали с героем множество комиксов. Также фаворитами у братьев были Люди Икс и Человек-паук.
Любимые персонажи DC? Их полно, и они отличные. Я всегда отвечаю, основываясь на комиксах, которые я собирал в детстве, и две линейки комиксов, которых у меня было больше, были о Человеке-пауке, Людях Икс и Бэтмене.
Пока что об участии братьев в каком-либо из проектов DC не сообщалось.
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