Стало известно точное время предзагрузки Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts назвала точное время предзагрузки приключения Star Wars Jedi: Survivor на всех платформах. Предзагрузка стартует менее чем через неделю.

Время старта предзагрузки игры Star Wars Jedi: Survivor

PS5 и Xbox Series — 26 апреля в 7:00 мск.

Steam и EA App — 25 апреля в 18:00 мск.

Фото: Electronic Arts

Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Актёр Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding и озвучивший игровых персонажей в некоторых проектах, сообщил, что был рад поработать над Star Wars Jedi: Survivor.

Ранее об участии Томми Эрла Дженкинса не сообщалось. Судя по всему, актёра приглашали сыграть какого-то персонажа для игры, но, какого именно, неизвестно. Возможно, это будет не очень большая роль.

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Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам предстоит взять на себя роль джедая Кэла Кестиса и отправиться в новое приключение.