Стало известно точное время предзагрузки Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts назвала точное время предзагрузки приключения Star Wars Jedi: Survivor на всех платформах. Предзагрузка стартует менее чем через неделю.
Время старта предзагрузки игры Star Wars Jedi: Survivor
- PS5 и Xbox Series — 26 апреля в 7:00 мск.
- Steam и EA App — 25 апреля в 18:00 мск.
Фото: Electronic Arts
Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
Актёр Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding и озвучивший игровых персонажей в некоторых проектах, сообщил, что был рад поработать над Star Wars Jedi: Survivor.
Ранее об участии Томми Эрла Дженкинса не сообщалось. Судя по всему, актёра приглашали сыграть какого-то персонажа для игры, но, какого именно, неизвестно. Возможно, это будет не очень большая роль.
Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам предстоит взять на себя роль джедая Кэла Кестиса и отправиться в новое приключение.
- 20 апреля 2023
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04