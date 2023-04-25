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Вышел второй трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером — это финал киновселенной DC Зака Снайдера

Вышел второй трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером — это финал киновселенной DC Зака Снайдера
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Warner Bros. Discovery выпустила второй трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером. В ролике повторили основную завязку ленты и вновь показали двух Бэтменов — Майкла Китона (фильмы Тима Бёртона из 90-х) и Бена Аффлека (фильмы Зака Снайдера).

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Помимо Тёмных рыцарей, в фильме также вернётся генерал Зод в исполнении Майкла Шэннона — он играл злодея в «Человеке из стали». Ожидается также появление Чудо-женщины, хотя её роль в фильме, судя по всему, будет небольшой.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня. Для текущей киновселенной DC это станет большим финалом, который плавно перетечёт в новую вселенную под новым руководством. Первым большим фильмом новой франшизы станет «Супермен: Наследие».

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