«Это технический ужас». Игроки уничтожают вампирский шутер Redfall в Steam
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2 мая состоялся релиз Redfall — вампирского шутера от студии Arkane Austin, создателей Prey. Критики разгромили игру, назвав её худшим проектом в истории студии, отмечая ужасающее количество багов, простейший дизайн уровней и другие проблемы.
Пользователи также оказались не в восторге от новинки — в Steam у Redfall всего 29% положительных отзывов. Игроки ругают всё те же аспекты, а также жалуются на ужасную оптимизацию и вылеты в кооперативе. Геймеры отмечают, что уже устали от не работающих на запуске игр, за которые они заплатили $ 70.
Фото: Steam
Некоторые отрывки из обзоров пользователей
Полусырая бета, растерявшая любую идентичность с другими проектами студии, в которой всё хуже. Хуже анимации, хуже мир, хуже сюжет, хуже графика. Даже фирменные проблемы с оптимизацией в этом году стали типичным мейнстримом.
Это технический ужас! Текстуры плывут, боты настолько тупые, что в упор тебя не видят, игры в 2009 году выглядели и то лучше. Даже не стал мучать свою видеокарту, которая была загружена на 30%. У разработчиков хорошо получилось только одно: красивые достижения.
Не обращая внимания на производительность — игра просто плохая. ИИ убогий даже на самой высокой сложности. Управление топорное. Графика средняя. Мир пустой. Я не понимаю, почему компании думают, что могут просить $ 70 за незаконченный мусор. Я не смог переварить даже час этой игры.
Скучная, пресная и пустая игра без сюжета и с унылой боевой системой. Не могу поверить, что это та же студия, что когда-то создала франшизу Dishonored.
Я ждал эту игру, несмотря на кучу сомнений и хейта со стороны игроков! Но увидеть такое от Arkane в 2023 году — это просто ужас. Cyberpunk 2077 на релизе на PS4 был лучше. Подгрузка объектов на ходу, падения FPS, текстуры и окружение выглядят хуже, чем в инди-играх за 50 рублей, работы со светом вообще нет.
Redfall доступна на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект вышел в том числе с озвучкой на русском языке.
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