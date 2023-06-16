Тодд Говард сравнил космическую Starfield с Red Dead Redemption 2
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Геймдизайнер Bethesda Game Studios и глава разработки Starfield Тодд Говард дал большое интервью изданию IGN, в котором он поделился новыми деталями космической ролевой игры. Разработчик заявил, что его грядущий проект погрузит геймеров в другой мир с головой — прямо как это делала Red Dead Redemption 2.
Хотите верьте, хотите нет, но именно игры погружают вас в свой мир, переносят вас в другое место. В этом плане Starfield похожа на Red Dead Redemption 2 — в ней ты как будто жил на Диком Западе. А в Starfield вы окажетесь на месте исследователя-фантаста, изучающего бесплодные планеты, на которых иногда может вообще ничего не происходить.
Говард отметил, что авторы действительно вдохновлялись в том числе открытым миром Rocksar, однако по большей части Starfield будет ощущаться именно как игра Bethesda. В ней будет большой уровень свободы — в духе «Скайрима» и Fallout 4.
Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.
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