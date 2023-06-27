Фильм «Кто убил BlackBerry» про взлёт и падение первого смартфона вышел в онлайне в России
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26 июня фильм «Кто убил BlackBerry» официально вышел в онлайне в России. Картину можно посмотреть в Okko и на «Кинопоиске» с русской озвучкой и субтитрами.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат IFC Films.
За основу сюжета сценаристы фильма взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.
Главные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион») и Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»). Премьера «Кто убил BlackBerry» в кинотеатрах состоялась 11 мая 2023 года — ленту показывали в том числе в России.
Ранее в России вышел и «Переводчик» Гая Ричи
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