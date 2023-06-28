Джеймс Ганн: выберу нового Бэтмена для фильмов DC ещё очень нескоро

27 июня Джеймс Ганн наконец завершил поиски Супермена. Новым Кларком Кентом станет Дэвид Коренсвет, известный по главной роли в мини-сериале «Голливуд». Его экранной возлюбленной Лоис Лейн станет Рэйчел Броснахэн — она известна в том числе по сериалу «Удивительная миссис Мейзел».

Тем временем фанатов интересует, когда завершатся поиски нового Бэтмена, который станет частью киновселенной. Как рассказал Ганн, до этого ещё очень и очень далеко. Судя по всему, исполнителя роли Тёмного Рыцаря объявят не раньше 2024 года.

Ближайшим фильмом про Бэтмена должен стать «Храбрый и смелый» — лента расскажет в том числе и о его сыне Дэмиэне. У картины пока нет даже примерной даты выхода: лента наверняка выйдет уже после «Супермена: Наследие», премьера которого состоится 11 июля 2025 года.