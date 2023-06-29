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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Песочный человек»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Песочный человек»
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В Великобритании стартовал съёмочный процесс второго сезона сериала «Песочный человек», хотя автор одноимённого комикса Нил Гейман говорил, что проект не будут снимать из-за продолжающейся забастовки сценаристов в США. Производство всё же стартовало.

Газета Daily Mail опубликовала первые фото со съёмок, на которых можно увидеть Тома Старриджа в образе своего персонажа, Морфея. Также вместе с ним можно увидеть нового персонажа, которого не было в первом сезоне.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Первый сезон сериала вышел на Netflix в августе 2022 года и стремительно набрал популярность. Шоу получило хорошие оценки как от аудитории, так и от критиков. Отмечали, что создателям проекта хорошо удалось экранизировать оригинальный комикс Геймана.

Второй сезон должен стать ещё лучше и представить новых персонажей. Даты выхода у второго сезона пока что нет.

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