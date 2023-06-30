Изданию iXBT Games заблокировали канал на YouTube из-за «Сталкера 2»
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Главный редактор издания iXBT Games Виталий Казунов заявил, что их YouTube-канал получил сразу три страйка от разработчиков из украинской студии GSC Game World. Всё дело в том, что блогеры рассказывали и публиковали кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2, что крайне не понравилось авторам проекта.
Теперь iXBT Games не может публиковать новые ролики и проводить стримы — по крайней мере, до тех пор, пока «администрация YouTube не рассмотрит заявление или дело не перейдёт в суд». В ближайшее время авторы будут публиковать свои новые ролики в VK и на Rutube.
Теперь у нас три страйка от компании GSC Game World, и мы больше не можем публиковать ролики на YouTube-канале и проводить стримы. Это может тянуться долго, пока администрация YouTube рассмотрит заявления, пока дело перейдёт в суд и будет вынесено какое-то решение. В общем, пока ролики мы продолжим выкладывать в VK и на Rutube.
На момент получения временной блокировки на канале iXBT Games подписано 384 тысячи подписчиков и выпущено более 2 тысяч видео. Каждый ролик в среднем собирает более 150 тысяч просмотров.
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