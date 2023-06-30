Марго Робби призывает идти на «Индиану Джонса 5», «Миссию: невыполнима 7» и «Оппенгеймера»

В начале недели Том Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри сделали совместные фото на фоне афиш грядущих летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймера» и «Индианы Джонса и колесо судьбы». Оба кинодеятеля призвали зрителей сходить на каждую из этих новинок и поддержать тем самым весь кинематограф.

Спустя несколько дней их поддержали исполнительница главной роли в «Барби» Марго Робби и режиссёр картины Грета Гервиг. Они сфотографировались с купленными билетами на «Миссию: невыполнима 7», «Оппенгеймера» и «Индиану Джонса и колесо судьбы».

Фото: Официальный аккаунт фильма «Барби» в «Твиттере»

Фото: Официальный аккаунт фильма «Барби» в «Твиттере»

Фото: Официальный аккаунт фильма «Барби» в «Твиттере»

«Индиана Джонс и колесо судьбы» вышел в прокат уже 29 июня, премьера «Оппенгеймера» и «Барби» состоится 21 июля, а «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» стартует 14-го числа. В России все четыре фильма официально показывать не будут.