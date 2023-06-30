Джонатана Мэйджорса обвинили в применении насилия более 20 свидетелей — Rolling Stone

Американское издание Rolling Stone выпустило большой материал, посвящённый актёру Джонатану Мэйджорсу, обвиняемому в насилии над женщиной. Журналисты портала на протяжении последних трёх месяцев опрашивали несколько десятков свидетелей, и все как один сообщают, что артист никогда не стеснялся проявлять насилие к другим людям.
Речь идёт как о физическом насилии по отношении к бывшим девушкам, так и о психологическом давлении на других людей. Так, один из источников Rolling Stone рассказал, что Мэйджорс буквально запугивал студентов престижной Школы драматических искусств в Йельском университете, когда ему было что-то нужно. Отмечаются и настоящие угрозы своим бывшим партнёршам, включая физическую расправу.
Адвокаты актёра тем временем отрицают информацию источников и называют её обыкновенной ложью. Однако материал Rolling Stone наверняка будет использоваться в суде, который состоится 3 августа. И если раньше обвинения в сторону Мэйджорса выглядели как минимум сомнительными, то сейчас его адвокатам придётся потрудиться, чтобы опровергнуть информацию более двух десятков источников.
Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Тем временем от актёра уже начали отказываться крупные бренды, а Marvel, в фильмах которой он должен был сыграть важнейшую роль злодея Канга, продолжает хранить молчание.
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