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Вышел трейлер второго сезона сериала «Пищеблок»

Вышел трейлер второго сезона сериала «Пищеблок»
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«Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер второго сезона популярного в России сериала «Пищеблок». Ранее создатели картины выпускали лишь тизер.

В трейлере показали всех действующих героев, различные экшен-сцены, которых по сравнению с первым сезоном должно стать больше, вампиров и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Осень 1983-го, новый учебный год: красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. Когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев.

Премьера второго сезона состоится 8 июля.

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