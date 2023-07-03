Актриса из сериала «Ведьмак»: мне плевать, что я не похожа на игровую Кейру Мец

Третий сезон «Ведьмака» не вызвал у зрителей и критиков столько восторга, сколько первые два сезона. Ещё с первого сезона шоу ходили шутки, что Netflix в своём репертуаре подобрал совсем не тех актёров на некоторые важные роли в шоу.

С критикой столкнулась и актриса Сафия Ингар, которая в третьем сезоне проекта исполнила роль ведьмы Кейры Мец. Многие знают её по игре «Ведьмак 3: Дикая охота», а ещё героиня известна по книгам Сапковского. Фанаты негодовали, поскольку внешность и образ Ингар совсем не подходят под Кейру.

Актриса ответила на подобные мнения и заявила, что ей, в общем-то, плевать на всё это. Для Ингар было важным показать свою Кейру Мец, которая сможет полюбиться зрителям за свои фишки.

Я не белая и не блондинка. В сериале моя грудь не вываливается из костюма. Я не Кейра Мец из игры CD Projekt RED. Извините, но мне всё равно. Может, я и не ваша Кейра, но я другая Кейра. Это единственное, что имеет для меня значение. Это одна из главных ролей в моей жизни. Я вложила в неё сердце и душу. Я каждый день рвала задницу ради своей семьи и сообщества.

Игровая Кейра Мец

Фото: CD Projekt RED

Кейра Мец из сериала

Фото: Netflix

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» доступна на Netflix, последние три эпизода выйдут 27 июля.