Дэниел Рэдклифф не ждёт, что его пригласят сняться в сериале «Гарри Поттер»
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Недавно издание Comic Book взяло интервью у Дэниела Рэдклиффа, известного по роли Гарри Поттера в одноимённой франшизе. Актёра спросили, появится ли он в сериале от HBO, который выступит своеобразным перезапуском серии.
По словам Рэдклиффа, он не уверен, что не пригласят сняться даже в небольшом камео. По мнению актёра, у новой команды будет своё видение проекта, поэтому старому Гарри Поттеру в нём не место.
Я понимаю, что они пытаются начать всё с чистого листа, и я уверен, что шоураннер захочет оставить в этом свой след и, вероятно, не захочет выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Так что я ни в коем случае не стремлюсь к этому. Но я желаю им, очевидно, всей удачи, и я очень рад, что этот факел передан.
Ранее авторы сериала говорили, что шоу будет основано на книгах Джоан Роулинг — создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.
Пока что у шоу про Гарри Поттера нет даже примерной даты выхода.
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