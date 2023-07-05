Дэниел Рэдклифф не ждёт, что его пригласят сняться в сериале «Гарри Поттер»

Недавно издание Comic Book взяло интервью у Дэниела Рэдклиффа, известного по роли Гарри Поттера в одноимённой франшизе. Актёра спросили, появится ли он в сериале от HBO, который выступит своеобразным перезапуском серии.

По словам Рэдклиффа, он не уверен, что не пригласят сняться даже в небольшом камео. По мнению актёра, у новой команды будет своё видение проекта, поэтому старому Гарри Поттеру в нём не место.

Я понимаю, что они пытаются начать всё с чистого листа, и я уверен, что шоураннер захочет оставить в этом свой след и, вероятно, не захочет выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Так что я ни в коем случае не стремлюсь к этому. Но я желаю им, очевидно, всей удачи, и я очень рад, что этот факел передан.

Ранее авторы сериала говорили, что шоу будет основано на книгах Джоан Роулинг — создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

Пока что у шоу про Гарри Поттера нет даже примерной даты выхода.