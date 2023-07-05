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Вышел тизер финала третьего сезона «Ведьмака»

Вышел тизер финала третьего сезона «Ведьмака»
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Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» уже доступна для просмотра в Netflix, а премьера второй части состоится только 27 июля, но Netflix уже начал её рекламировать и выпустил небольшой ролик.

В ролике показали кадры из финальных трёх серий третьего сезона. Можно увидеть Геральта, Лютика, плачущую Цири, Йеннифэр и других персонажей. Ролик получился одновременно эпичным и трогательным.

Третий сезон «Ведьмака» приняли смешанно. Кому-то первая половина сезона очень понравилась, а другим она показалась не совсем удачной. Также проект во многом критиковали из-за того, что после третьего сезона из него уйдёт Генри Кавилл — он исполнял роль Геральта с первого сезона.

На замену Генри Кавилла придёт актёр Лиам Хемсворт.

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