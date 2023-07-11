Sony дарит подписку на онлайн-кинотеатр Apple TV+ всем владельцам PS4 и PS5

Apple и Sony объявили о совместный акции: владельцы консолей PlayStation могут получить многомесячную подписку на сервис Apple TV+. Так, игрокам на PS5 дарят сразу шесть месяцев подписки, юзерам с PS4 — три месяца.

В Sony отмечают, что воспользоваться предложением могут и те, кто уже подписан на Apple TV+ или пользуется пробным периодом. Исключением стали только различные бандлы вроде Apple One. Сроки проведения акции — до 31 июля 2023 года.

Для активации бесплатной подписки на сервис необходимо загрузить приложение Apple TV+ на PS4 или PS5, затем открыть его, залогиниться в свой аккаунт или создать новую учётную запись. После активации подписки смотреть фильмы и сериалы от Apple можно будет не только на самой консоли, но и на других устройствах.