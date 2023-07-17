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Представлена раздеваемая кукла Трисс из «Ведьмака» за 269 тысяч рублей

Представлена раздеваемая кукла Трисс из «Ведьмака» за 269 тысяч рублей
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Компания Game Lady Dolls анонсировала выход куклы с внешностью героини видеоигры «Ведьмак 3» Трисс Меригольд.

Рост модели составит 168 сантиметров, а вес — почти 40 кг. Получить её можно будет за $ 2949 (более 269 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ). Кроме того, за дополнительную плату заказчик сможет на свой вкус изменить цвет глаз, волос, купить дополнительную одежду и другие детали.

Производитель отмечает, что силиконовую Трисс можно будет полностью раздеть, а также обещает покупателям полную анонимность при заказе. Доставка куклы будет бесплатной.

Фото: Game Lady Dolls

Ранее японская компания Prime 1 Studio выпустила 84-сантиметровую фигурку Йеннифэр из The Wicther 3: Wild Hunt. Её стоимость превысила 127 тысяч рублей.

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