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YouTube перед просмотром видео начал показывать краткие пересказы роликов от ИИ

YouTube перед просмотром видео начал показывать краткие пересказы роликов от ИИ
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Видеохостинг YouTube начал тестировать краткие текстовые пересказы видеороликов, созданные с помощью искусственного интеллекта. Их будут показывать пользователям на страницах поиска и самих видео.

Предполагается, что автоматически созданная текстовая выжимка поможет пользователю быстро определиться, насколько ему интересен этот ролик. При этом YouTube надеется, что такое описание не будет конфликтовать с описанием от автора видео.

На данный момент YouTube тестирует функцию среди небольшого количества пользователей и только для некоторых роликов на английском языке. Поэтому в Сети пока не появились скриншоты того, как на самом деле работает новая функция и насколько она помогает определиться с просмотром.

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