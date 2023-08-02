YouTube перед просмотром видео начал показывать краткие пересказы роликов от ИИ
Поделиться
Видеохостинг YouTube начал тестировать краткие текстовые пересказы видеороликов, созданные с помощью искусственного интеллекта. Их будут показывать пользователям на страницах поиска и самих видео.
Предполагается, что автоматически созданная текстовая выжимка поможет пользователю быстро определиться, насколько ему интересен этот ролик. При этом YouTube надеется, что такое описание не будет конфликтовать с описанием от автора видео.
На данный момент YouTube тестирует функцию среди небольшого количества пользователей и только для некоторых роликов на английском языке. Поэтому в Сети пока не появились скриншоты того, как на самом деле работает новая функция и насколько она помогает определиться с просмотром.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57
-
17:30
-
17:05
-
16:31
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:23
-
15:17
-
14:57
-
14:22
-
14:10
-
13:33
-
12:43
-
11:47
-
11:02
-
10:35
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 1 августа 2023
-
21:18
-
20:53
-
20:44
-
20:02
-
19:43
-
19:07
-
18:44
-
18:26
-
18:16
-
17:58
-
17:16
Партнерский контент