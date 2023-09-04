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Разработчики Baldur’s Gate 3 признали, что напарники были слишком похотливыми из-за бага

Основатель и гендиректор студии Larian Свен Винке рассказал, с чем связана повышенная сексуальная активность персонажей Baldur’s Gate 3.

Сразу после релиза геймеры заметили, что напарники в игре слишком активно пристают к главному персонажу — теперь выяснилось, что это произошло из-за неверной настройки параметров поведения.

Итак… это был баг. Порог одобрения в релизной версии был слишком низким. Вот почему они были такими возбуждёнными. Так не должно было быть.

Геймдизайнер уточнил, что поведение некоторых героев Baldur’s Gate 3 уже было исправлено, другие станут менее похотливыми в ближайшее время.

Свен Винке признал, что в реальной жизни отношения развиваются на так быстро — а разработчики пытаются имитировать настоящую жизнь, поэтому будут менять игру.