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Растущая популярность коротких видео Shorts начала угрожать существованию YouTube

Растущая популярность коротких видео Shorts начала угрожать существованию YouTube
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По данным Financial Times, топ-менеджеры YouTube крайне обеспокоены растущей популярностью коротких роликов Shorts, которые дебютировали на платформе в 2020 году. Общая аудитория вертикальных видео на платформе достигла отметки в 2 млрд человек, что серьёзно сказывается на доходах платформы.

Дело в том, что основной доход YouTube приходится на рекламу в длинных роликах. Однако с ростом популярности Shorts пользователи смотрят всё меньше привычных видео, ограничиваясь лишь потоком из коротких вертикальных роликов, тем самым снижая доход всего сайта.

Топ-менеджеры опасаются, что в ближайшие годы Shorts станет гораздо популярнее длинных видео, поэтому компании придётся искать новые способы монетизации вертикальных роликов. Возможно, YouTube пойдёт по пути монетизации TikTok, где используется в том числе виртуальная валюта, которую можно покупать за реальные деньги.

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