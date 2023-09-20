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В Steam подорожали Aliens: Dark Descent и другие игры Focus Entertainment

В Steam подорожали Aliens: Dark Descent и другие игры Focus Entertainment
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20 сентября в цифровом магазине Steam резко увеличилась стоимость игр издателя Focus Entertainment. В среднем цены выросли на 300–500 рублей.

Обновлённые цены в российском Steam

  • Aliens: Dark Descent — 2199 рублей (было 1999 рублей)
  • A Plague Tale: Innocence — 2199 рублей (было 1799 рублей)
  • The Surge 2 — 1699 рублей (было 1299 рублей)
  • Evil West — 2799 рублей (было 2399 рублей)
  • Call of Cthulhu — 1199 рублей (было 799 рублей)
  • Vampyr — 2199 рублей (было 1499 рублей)
  • Hood: Outlaws & Legends — 1199 рублей (было 799 рублей)

Помимо этого, ситуация коснулась и других стран: Казахстана, Украины, Турции, Польши, Индии, Аргентины, Японии, Южной Кореи и так далее. С чем связано резкое повышение цен, не уточняется.

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