Российская 9Pandas уволила тренера перед The International — тот узнал об этом от жены

За три недели до старта чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 российская команда 9Pandas официально подтвердила, что отказалась от услуг главного тренера Александра NoFear Чурочкина.
По некоторым данным, Нофира в составе «панд» может заменить Клемент Puppey Иванов из Team Secret. При этом Esports Insiders пишет, что у Пуппея ещё есть шанс выступить на «Инте» в роли игрока.
Примечательно, что команда не сообщила тренеру о своём решении напрямую. NoFear узнал об этом от своей жены Марии Гуниной, которая работает в 9Pandas на позиции директора по развитию.
Ну, кикнули и кикнули, бывает такое. Единственное, за что обидно, что я узнал о кике за два дня до вылета на BetBoom Dacha. И то не от команды, а от Марии (однофамилицы). На следующий день Рома RAMZES666 написал, объяснил причины. Немного не ясно, почему не кикнули после Эр-Рияда, не дали ни одной возможности попасть в другую команду, пройти квалификацию с ней, а решили подождать завершения EU-квалификации и рассмотреть другие варианты (как будто специально).
Чурочкин также добавил, что может понять команду, но не с человеческой точки зрения, а с точки зрения достижения результата. Он признал, что клуб не вышел с ним на контакт, чтобы обсудить расставание.
Примечательно, что ранее этот коллектив, выступая ещё за клуб HellRaisers, тренировался без своего керри, когда он уходил спать.
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