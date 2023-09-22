Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская 9Pandas уволила тренера перед The International — тот узнал об этом от жены

Российская 9Pandas уволила тренера перед The International — тот узнал об этом от жены
Аудио-версия:
Комментарии

За три недели до старта чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 российская команда 9Pandas официально подтвердила, что отказалась от услуг главного тренера Александра NoFear Чурочкина.

По некоторым данным, Нофира в составе «панд» может заменить Клемент Puppey Иванов из Team Secret. При этом Esports Insiders пишет, что у Пуппея ещё есть шанс выступить на «Инте» в роли игрока.

Материалы по теме
Клемент Puppey Иванов ещё может принять участие в The International 12 по Dota 2 как игрок

Примечательно, что команда не сообщила тренеру о своём решении напрямую. NoFear узнал об этом от своей жены Марии Гуниной, которая работает в 9Pandas на позиции директора по развитию.

Ну, кикнули и кикнули, бывает такое. Единственное, за что обидно, что я узнал о кике за два дня до вылета на BetBoom Dacha. И то не от команды, а от Марии (однофамилицы). На следующий день Рома RAMZES666 написал, объяснил причины. Немного не ясно, почему не кикнули после Эр-Рияда, не дали ни одной возможности попасть в другую команду, пройти квалификацию с ней, а решили подождать завершения EU-квалификации и рассмотреть другие варианты (как будто специально).

Чурочкин также добавил, что может понять команду, но не с человеческой точки зрения, а с точки зрения достижения результата. Он признал, что клуб не вышел с ним на контакт, чтобы обсудить расставание.

Примечательно, что ранее этот коллектив, выступая ещё за клуб HellRaisers, тренировался без своего керри, когда он уходил спать.

Материалы по теме
«Нам было важно, чтобы его не было». HellRaisers готовились к матчам, пока их керри спал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android