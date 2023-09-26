Эксперты определили оптимальные настройки графики для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Аналитики с YouTube-канала Hardware Unboxed протестировали работу сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077 и назвали параметры, которые влияют на оптимизацию игры.

В новом видео они подробно разобрали техническое состояние игры и выбрали два пресета настроек. Набор «Качество» позволяет увеличить частоту кадров на 40% почти без видимых изменений графики, а «Производительность» подойдёт менее мощным ПК для стабильной работы игры.

Оптимизированные настройки («Качество»)

Качество текстур — высокое

— высокое Апскейлинг — по желанию

— по желанию Размытие при движении — выключено

— выключено Контактные тени — включены

— включены Улучшенное освещение геометрии лиц — включено

— включено Анизотропная фильтрация — 16

— 16 Качество объектов для локальных теней — среднее

— среднее Качество локальных теней — высокое

— высокое Диапазон каскадных карт теней — высокий

— высокий Разрешение каскадных карт теней — высокое

— высокое Разрешение дальних теней — высокое

— высокое Разрешение объёмного тумана — среднее

— среднее Качество объёмных облаков — среднее

— среднее Количество динамические декалей — впечатляющее

— впечатляющее Качество отражений — среднее

— среднее Качество подповерхностного рассеивания — высокое

— высокое Рассеянное затенение — высокое

— высокое Точность цветопередачи — средняя

— средняя Качество отражений — среднее

— среднее Уровень детализации — высокий

— высокий Плотность толпы — высокая

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

Оптимизированные настройки («Производительность»)

Качество текстур — высокое

— высокое Апскейлинг — по желанию

— по желанию Размытие при движении — выключено

— выключено Контактные тени — выключены

— выключены Улучшенное освещение геометрии лиц — включено

— включено Анизотропная фильтрация — 16

— 16 Качество объектов для локальных теней — среднее

— среднее Качество локальных теней — среднее

— среднее Диапазон каскадных карт теней — высокий

— высокий Разрешение каскадных карт теней — среднее

— среднее Разрешение дальних теней — высокое

— высокое Разрешение объёмного тумана — низкое

— низкое Качество объёмных облаков — среднее

— среднее Количество динамические декалей — впечатляющее

— впечатляющее Качество отражений — низкое

— низкое Качество подповерхностного рассеивания — высокое

— высокое Рассеянное затенение — низкое

— низкое Точность цветопередачи — средняя

— средняя Качество отражений — среднее

— среднее Уровень детализации — высокий

— высокий Плотность толпы — высокая

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло сегодня, 26 сентября.