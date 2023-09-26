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Эксперты определили оптимальные настройки графики для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Эксперты определили оптимальные настройки графики для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Аудио-версия:
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Аналитики с YouTube-канала Hardware Unboxed протестировали работу сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077 и назвали параметры, которые влияют на оптимизацию игры.

В новом видео они подробно разобрали техническое состояние игры и выбрали два пресета настроек. Набор «Качество» позволяет увеличить частоту кадров на 40% почти без видимых изменений графики, а «Производительность» подойдёт менее мощным ПК для стабильной работы игры.

Оптимизированные настройки («Качество»)

  • Качество текстур — высокое
  • Апскейлинг — по желанию
  • Размытие при движении — выключено
  • Контактные тени — включены
  • Улучшенное освещение геометрии лиц — включено
  • Анизотропная фильтрация — 16
  • Качество объектов для локальных теней — среднее
  • Качество локальных теней — высокое
  • Диапазон каскадных карт теней — высокий
  • Разрешение каскадных карт теней — высокое
  • Разрешение дальних теней — высокое
  • Разрешение объёмного тумана — среднее
  • Качество объёмных облаков — среднее
  • Количество динамические декалей — впечатляющее
  • Качество отражений — среднее
  • Качество подповерхностного рассеивания — высокое
  • Рассеянное затенение — высокое
  • Точность цветопередачи — средняя
  • Качество отражений — среднее
  • Уровень детализации — высокий
  • Плотность толпы — высокая

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

Оптимизированные настройки («Производительность»)

  • Качество текстур — высокое
  • Апскейлинг — по желанию
  • Размытие при движении — выключено
  • Контактные тени — выключены
  • Улучшенное освещение геометрии лиц — включено
  • Анизотропная фильтрация — 16
  • Качество объектов для локальных теней — среднее
  • Качество локальных теней — среднее
  • Диапазон каскадных карт теней — высокий
  • Разрешение каскадных карт теней — среднее
  • Разрешение дальних теней — высокое
  • Разрешение объёмного тумана — низкое
  • Качество объёмных облаков — среднее
  • Количество динамические декалей — впечатляющее
  • Качество отражений — низкое
  • Качество подповерхностного рассеивания — высокое
  • Рассеянное затенение — низкое
  • Точность цветопередачи — средняя
  • Качество отражений — среднее
  • Уровень детализации — высокий
  • Плотность толпы — высокая

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло сегодня, 26 сентября.

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