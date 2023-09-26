Эксперты определили оптимальные настройки графики для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Поделиться
Аналитики с YouTube-канала Hardware Unboxed протестировали работу сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077 и назвали параметры, которые влияют на оптимизацию игры.
В новом видео они подробно разобрали техническое состояние игры и выбрали два пресета настроек. Набор «Качество» позволяет увеличить частоту кадров на 40% почти без видимых изменений графики, а «Производительность» подойдёт менее мощным ПК для стабильной работы игры.
Оптимизированные настройки («Качество»)
- Качество текстур — высокое
- Апскейлинг — по желанию
- Размытие при движении — выключено
- Контактные тени — включены
- Улучшенное освещение геометрии лиц — включено
- Анизотропная фильтрация — 16
- Качество объектов для локальных теней — среднее
- Качество локальных теней — высокое
- Диапазон каскадных карт теней — высокий
- Разрешение каскадных карт теней — высокое
- Разрешение дальних теней — высокое
- Разрешение объёмного тумана — среднее
- Качество объёмных облаков — среднее
- Количество динамические декалей — впечатляющее
- Качество отражений — среднее
- Качество подповерхностного рассеивания — высокое
- Рассеянное затенение — высокое
- Точность цветопередачи — средняя
- Качество отражений — среднее
- Уровень детализации — высокий
- Плотность толпы — высокая
Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.
Оптимизированные настройки («Производительность»)
- Качество текстур — высокое
- Апскейлинг — по желанию
- Размытие при движении — выключено
- Контактные тени — выключены
- Улучшенное освещение геометрии лиц — включено
- Анизотропная фильтрация — 16
- Качество объектов для локальных теней — среднее
- Качество локальных теней — среднее
- Диапазон каскадных карт теней — высокий
- Разрешение каскадных карт теней — среднее
- Разрешение дальних теней — высокое
- Разрешение объёмного тумана — низкое
- Качество объёмных облаков — среднее
- Количество динамические декалей — впечатляющее
- Качество отражений — низкое
- Качество подповерхностного рассеивания — высокое
- Рассеянное затенение — низкое
- Точность цветопередачи — средняя
- Качество отражений — среднее
- Уровень детализации — высокий
- Плотность толпы — высокая
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло сегодня, 26 сентября.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
20:34
-
20:18
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
-
16:48
-
16:42
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
Партнерский контент