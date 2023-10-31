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Переиздание ARK сместило Cities: Skylines 2 с лидирующей позиции в чарте Steam

Переиздание ARK сместило Cities: Skylines 2 с лидирующей позиции в чарте Steam
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Сервис Steam DB предоставил свежие данные о чарте Steam за период с 24 по 31 октября. Лидирующую позицию заняла обновлённая версия ARK: Survival Ascended. Игра вышла 26 октября и быстро ворвалась в топ чартов.

На второй строчке расположился градостроительный симулятор Cities: Skylines 2, который неделей ранее был на первом месте. Следом идут EA Sports FC 24, Baldur's Gate 3 и Call of Duty. На фоне выхода второй части «Человека-паука» в топ попали первая часть и спин-офф про Майлза Моралеса.

Чарт Steam за период с 24 по 31 октября

  1. ARK: Survival Ascended.
  2. Cities: Skylines 2.
  3. EA Sportc FC 24.
  4. Baldur's Gate 3.
  5. Call of Duty.
  6. Love Is All Around.
  7. «Человек-паук».
  8. Red Dead Redemption 2.
  9. Steam Deck.
  10. «Человек-паук: Майлз Моралес».
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