Переиздание ARK сместило Cities: Skylines 2 с лидирующей позиции в чарте Steam
Сервис Steam DB предоставил свежие данные о чарте Steam за период с 24 по 31 октября. Лидирующую позицию заняла обновлённая версия ARK: Survival Ascended. Игра вышла 26 октября и быстро ворвалась в топ чартов.
На второй строчке расположился градостроительный симулятор Cities: Skylines 2, который неделей ранее был на первом месте. Следом идут EA Sports FC 24, Baldur's Gate 3 и Call of Duty. На фоне выхода второй части «Человека-паука» в топ попали первая часть и спин-офф про Майлза Моралеса.
Чарт Steam за период с 24 по 31 октября
- ARK: Survival Ascended.
- Cities: Skylines 2.
- EA Sportc FC 24.
- Baldur's Gate 3.
- Call of Duty.
- Love Is All Around.
- «Человек-паук».
- Red Dead Redemption 2.
- Steam Deck.
- «Человек-паук: Майлз Моралес».
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