«Лучший фильм о Годзилле»: критики в восторге от ленты «Годзилла: Минус один»

В конце ноября критики посмотрели фильм «Годзилла: Минус один» — новую картину, посвящённую знаменитому гигантскому ящеру. Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

Журналисты уже выпустили свои обзоры — по итогам 31 рецензии рейтинг «Годзилла: Минус один» на Rotten Tomatoes составляет 100%. Это значит, что критики выпустили положительные обзоры с оценкой как минимум 6/10 и выше. В своих материалах они хвалят фильм за отличные сцены сражения с монстром, а также людскую драму, разворачивающуюся на фоне.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Колоссальное достижение в области блокбастеров! Этот фильм требует просмотра на большом экране!

«Годзилла: Минус один» сочетает в себе элементы классической франшизы с яркой, хорошо продуманной человеческой перспективой, что придаёт фильму уникальный характер.

Прошло всего 69 лет, и наконец-то появился фильм о Годзилле, вызывающий непреодолимый человеческий интерес.

«Годзилла: Минус один» уже закрепился среди лучших фильмов серии, успешно работая как фильм-катастрофа, так и картина о человеческой драме, используя каждую половину для поддержки другой.

В результате получился лучший фильм о Годзилле за долгое время благодаря захватывающей истории, Годзилле, делающему то, что Годзилла умеет лучше всего, замечательному актёрскому составу и потрясающей кинематографии.

Премьера «Годзиллы: Минус один» состоится уже 1 декабря. Доберётся ли фильм до России официально, неизвестно.