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Раскрыты характеристики камер флагмана Xiaomi 14 Ultra

Раскрыты характеристики камер флагмана Xiaomi 14 Ultra
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Надёжный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики камер флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. По его информации, новинку оснастят четырьмя 50-мегапиксельными камерами и улучшенной системой переменной диафрагмы — она будет меняться от f/1.6 до f/4.0.

Ко всему прочему, камера Xiaomi 14 Ultra будет поддерживать оптическое увеличение с коэффициентами 0,5x, 3,2x и 5x. Ранее владельцы смартфона Xiaomi 14 начали жаловаться, что камера устройства запотевает и не позволяет снимать в хорошем качестве. Вероятно, в Xiaomi 14 Ultra производитель исправит данный дефект.

Согласно слухам, будущий флагман Xiaomi будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Полноценная презентация Xiaomi 14 Ultra должна пройти в марте 2024 года. Сама компания официально дату анонса пока не раскрывает.

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