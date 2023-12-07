Звезда «Голодных игр» Том Блит сыграет в фильме «Прощай, оружие!»

Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах» Том Блит исполнит главную роль в экранизации «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Режиссёром ленты выступит Майкл Уинтерботтом («9 песен», «Жадность»).

Роман рассказывает об американском архитекторе Фредерике Генри, который отправляется добровольцем в Италию на фронт Первой мировой войны. На войне главный герой знакомится с медсестрой госпиталя по имени Кэтрин Баркли, и у них возникают чувства друг к другу.

Впервые произведение Хемингуэя увидело свет в 1929 году. Во многом книга является автобиографичной — писатель также служил на итальянском фронте, был ранен и лежал в миланском госпитале, где у него был роман с медсестрой.

Каст, сроки и дата выхода экранизации пока не раскрываются.