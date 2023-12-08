Сериал Twisted Metal с Энтони Маки продлили на второй сезон

Актёр Энтони Маки, известный по роли Сэма Уилсона в фильмах Marvel, во время речи на The Game Awards 2023 объявил, что сериал Twisted Metal продлили на второй сезон.

Другими деталями шоу Маки не поделился, но поблагодарил всех фанатов за активную поддержку. То же самое сделал и шоураннер Twisted Metal Майкл Джонатан Смит.

Сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — квартиру в относительно безопасном городе. Главную роль в шоу сыграл Энтони Маки, известный по роли Сокола в фильмах Marvel.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил неплохие оценки от прессы.