Депутат Госдумы прокомментировал влияние сериала «Слово пацана» на молодёжь

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал популярность сериала «Слово пацана» и его влияние на молодёжь. По словам политика, он не видит, что шоу пропагандирует криминальную культуру.

Хинштейн отметил, что подростки вряд ли захотят последовать судьбе героев проекта, поскольку она складывается у них очень печальным образом.

У меня не складывается ощущения, что сериал пропагандирует криминальную культуру. Ещё до его запуска мы встречались с продюсерами картин и говорили о недопустимости пропаганды криминальных субкультур, то есть о формировании их положительного образа.

Кроме того, отметил он, в сериале поднимают вопросы, которые актуальны и сейчас, – о подростковой жестокости, непонимании со стороны взрослых, желании самовыразиться.