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Анонсирован смартфон Redmi 13R 5G с экраном 90 Гц и большой батареей

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 13R 5G. Производитель оценил устройство в $ 140 (~ 12,7 тыс. рублей).

Гаджет получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 450 нит. Также он имеет батарею ёмкостью 5000 мА/ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью до 18 Вт. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+.

Ко всему прочему, Redmi 13R 5G оснастили 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти. Задняя камера обладает разрешением 50 Мп, а передняя — 5 Мп. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Масса Redmi 13R 5G составила 195 граммов. На данный момент устройство доступно для покупки только на территории Китая. Вероятно, дату выхода во всём остальном мире производитель раскроет позднее.