Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криптобиржа Binance прекратит операции с рублём уже 31 января

Криптобиржа Binance прекратит операции с рублём уже 31 января
Аудио-версия:
Комментарии

Одна из самых популярных криптовалютных площадок Binance уже 31 января перестанет поддерживать операции с рублём. Создатели сервиса объявили об этом в своём блоге, отметив, что пользователи могут вывести рубли через фиатных партнёров биржи, конвертировать их в криптовалюту через Binance Convert или обменять на спотовом рынке.

Уже с 1 февраля пользователи смогут торговать рублями на платформе CommEX, которая во многом напоминает Binance. Сами создатели аналога заявляли, что его нельзя считать российским сервисом: он зарегистрирован на Сейшельских островах и в первую очередь ориентируется на юзеров из стран СНГ и азиатский рынок.

Ранее Binance также закрыла покупку и продажу долларов и евро, запретила в России все операции с другими валютами, кроме рубля, и полностью прекратила поддержку рублёвых депозитов.

Материалы по теме
Криптобиржа Binance полностью уйдёт из России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android