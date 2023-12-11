Криптобиржа Binance прекратит операции с рублём уже 31 января

Одна из самых популярных криптовалютных площадок Binance уже 31 января перестанет поддерживать операции с рублём. Создатели сервиса объявили об этом в своём блоге, отметив, что пользователи могут вывести рубли через фиатных партнёров биржи, конвертировать их в криптовалюту через Binance Convert или обменять на спотовом рынке.

Уже с 1 февраля пользователи смогут торговать рублями на платформе CommEX, которая во многом напоминает Binance. Сами создатели аналога заявляли, что его нельзя считать российским сервисом: он зарегистрирован на Сейшельских островах и в первую очередь ориентируется на юзеров из стран СНГ и азиатский рынок.

Ранее Binance также закрыла покупку и продажу долларов и евро, запретила в России все операции с другими валютами, кроме рубля, и полностью прекратила поддержку рублёвых депозитов.