Apple ищет специалиста по русской культуре и языку для развития помощника Siri

Apple начала поиск инженера-лингвиста для работы над голосовым ассистентом Siri на русском языке. На это обратили внимание в том числе в издании «Известия». В описании вакансии сказано, что соискатель должен будет анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке.

Мы несём ответственность за комплексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. В должности языкового инженера на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании. С помощью анализа данных вы определите целевые области и углубитесь в технические процессы, чтобы внести значимый вклад в работу компании.

Потенциальный сотрудник должен знать русский язык и быть погружённым в русскую культуру, а также владеть навыками объектно-ориентированного программирования и методами обработки текста. Специалист будет работать в испанском офисе Apple в Барселоне.

Как отмечает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, Apple не намерена отказываться от развития своих продуктов и сервисов на русском языке даже после частичного ухода из страны. В Apple понимают, что российский рынок — большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, отмечает эксперт.