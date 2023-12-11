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Мерил Стрип получила 33-ю номинацию на «Золотой глобус», побив свой же рекорд

Мерил Стрип получила 33-ю номинацию на «Золотой глобус», побив свой же рекорд
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74-летняя американская актриса Мэри Луиз Стрип, также известная как Мерил Стрип, была номинирована на «Золотой глобус» 2024 года как лучшая актриса второго плана за роль Лоретты Даркин в третьем сезоне шоу «Убийства в одном здании» на Hulu.

Это 33-я номинация на «Золотой глобус» в карьере актрисы. Первую (тоже за роль второго плана) она получила ещё в 1978 году, сыграв в военной драме «Охотник на оленей» Майкла Чимино. С тех пор её выдвигали на «Глобус» более 30 раз, в восьми случаях Мерил становилась победителем.

У нас Мерил Стрип наиболее известна благодаря главной роли в фильме «Железная леди» о Маргарет Тэтчер, за которую она получила «Оскар» и «Золотой глобус», а также исполнению в «Дьявол носит Prada» и драме «Сомнение».

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