Мерил Стрип получила 33-ю номинацию на «Золотой глобус», побив свой же рекорд

74-летняя американская актриса Мэри Луиз Стрип, также известная как Мерил Стрип, была номинирована на «Золотой глобус» 2024 года как лучшая актриса второго плана за роль Лоретты Даркин в третьем сезоне шоу «Убийства в одном здании» на Hulu.

Это 33-я номинация на «Золотой глобус» в карьере актрисы. Первую (тоже за роль второго плана) она получила ещё в 1978 году, сыграв в военной драме «Охотник на оленей» Майкла Чимино. С тех пор её выдвигали на «Глобус» более 30 раз, в восьми случаях Мерил становилась победителем.

У нас Мерил Стрип наиболее известна благодаря главной роли в фильме «Железная леди» о Маргарет Тэтчер, за которую она получила «Оскар» и «Золотой глобус», а также исполнению в «Дьявол носит Prada» и драме «Сомнение».