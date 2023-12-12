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Пятый сезон «Очень странных дел» будет как первый, но «на стероидах»

Пятый сезон «Очень странных дел» будет как первый, но «на стероидах»
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Недавно создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер дали интервью изданию The Guardian, в котором рассказали интересные детали пятого, финального сезона шоу.

По словам братьев, пятый сезон будет ощущаться «как первый, но на стероидах». Создатели проекта подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее.

Взаимодействие всех парней и Одиннадцать теперь больше похоже на то, что было в первом сезоне.

Ещё братья Даффер не стали отрицать появление у сериала спин-оффов. Вряд ли Netflix всё же окончательно свернёт франшизу после выхода пятого сезона. Также они подтвердили, что истории Дастина, Лукаса, Хоппера и Одиннадцать подойдут к своему логическому концу.

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