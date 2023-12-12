Эксперты объяснили, как украшения для Нового года влияют на работу Wi-Fi

Издание «Газета.Ru» обратила внимание на слова экспертов из GB News. Они заявили, что Wi-Fi-роутер – это особенное устройство, на работу которого могут повлиять бытовые приборы, подключённые к электросети, и другие предметы.

Одним из таких предметов эксперты назвали украшения для Нового года: гирлянды и блестящую мишуру. Они якобы могут негативно влиять на работу Wi-Fi в доме. Гирлянды создают вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое мешает распространяться радиоволнам роутера.

Что касается блестящей мишуры, особенно золотого цвета, она выполняет роль зеркала. Попадая в неё, волны отражаются и рассеиваются, а следовательно, хуже доходят до приёмника: смартфона, компьютера или телевизора.

Эксперты призвали размещать роутер на определённом расстоянии от подобных предметов.