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«Особняк милф» и «Кумир» признаны худшими сериалами 2023 года на Metacritic

Агрегатор Metacritic представил традиционный топ худших сериалов 2023 года. В список вошли самые разные проекты — антитоп возглавило реалити-шоу «Особняк милф» от американского канала TCL. На втором месте оказался «Кумир» с певцом The Weeknd от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Замкнул тройку «Цена «Хора».

В десятку также попали «Рыцари Готэма», «Одержимость» и «Царица Клеопатра» от Netflix.

Худшие сериалы 2023 года по версии Metacritic