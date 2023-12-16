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«Особняк милф» и «Кумир» признаны худшими сериалами 2023 года на Metacritic

«Особняк милф» и «Кумир» признаны худшими сериалами 2023 года на Metacritic
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Агрегатор Metacritic представил традиционный топ худших сериалов 2023 года. В список вошли самые разные проекты — антитоп возглавило реалити-шоу «Особняк милф» от американского канала TCL. На втором месте оказался «Кумир» с певцом The Weeknd от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Замкнул тройку «Цена «Хора».

В десятку также попали «Рыцари Готэма», «Одержимость» и «Царица Клеопатра» от Netflix.

Худшие сериалы 2023 года по версии Metacritic

  1. «Особняк милф» — 16 баллов
  2. «Кумир» — 27 баллов
  3. «Цена «Хора» — 28 баллов
  4. «Крики в пригороде» Джона Карпентера — 30 баллов
  5. «Весь невидимый нам свет» — 36 баллов
  6. «Одержимость» — 37 баллов
  7. «Волчья стая» — 40 баллов
  8. «Рыцари Готэма» — 41 балл
  9. «Город в огне» — 45 баллов
  10. «Царица Клеопатра» — 45 баллов.
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