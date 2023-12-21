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Xiaomi официально попрощалась с оболочкой MIUI в ностальгическом видео

Xiaomi официально попрощалась с оболочкой MIUI — в честь этого компания опубликовала ностальгическое видео. В нём показана эволюция операционной системы и главные особенности каждой её версии.

Видео доступно на YouTube-канале Xiaomi. Права на видео принадлежат Xiaomi.

В конце ролика Xiaomi напомнила, что скоро на смену MIUI придёт HyperOS. Компания отдельно отметила, что новая ОС выступит единой экосистемой для человека, автомобиля и смарт-дома.

Разработка операционной системы велась с 2017 года, а её первое появление состоялось во флагмане Xiaomi 14. По словам главы Xiaomi Лэй Цзюня, HyperOS позволит устройствам компании работать ещё стабильнее и «теснее» друг с другом.

Напомним, первым глобальным смартфоном на свежей ОС станет субфлагман Poco F5 — пользователи устройства уже начали получать патч с обновлением до HyperOS.