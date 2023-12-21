Второй сезон «Джека Ричера» стал самым успешным проектом Amazon в 2023 году

Журналисты издания Deadline сообщили, что второй сезон сериала «Джек Ричер» стал самым успешным проектом Amazon в 2023 году. Продолжение шоу стало самым просматриваемым среди всех релизов в Prime Video.

Из нового сезона пока вышло всего три эпизода, однако за первые дни они набрали на 50% больше зрителей, чем весь первый сезон «Джека Ричера». На волне успеха Amazon уже продлила шоу ещё на один сезон.

Второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что погиб один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Герой начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.

На Rotten Tomatoes новые серии рекомендуют 100% журналистов, отмечая, что сериал стал ещё интереснее и брутальнее.