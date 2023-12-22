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Мнения критиков и зрителей о «Аквамене 2» сильно разошлись

Мнения критиков и зрителей о «Аквамене 2» сильно разошлись
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Вчера состоялась премьера второй части «Аквамена». Судя по сайту Rotten Tomatoes, мнения о ленте у критиков и обычных зрителей разное.

На Rotten Tomatoes картина набрала среди зрителей 78% свежести, а среди критиков — 37%. Как можно увидеть, разница ощутимая. Больше всего критики ругают проблемную графику и некоторые спорные моменты ленты. В целом все сошлись во мнении, что лента точно не впечатляет.

Что касается зрителей, то им фильм понравился. Отмечают отличный актёрский состав, включая Джейсона Момоа, хороший экшен и бодрый темп, который задаётся в фильме с самого начала.

Фото: Rotten Tomatoes

Фильм продолжает события первой части и рассказывает о новых приключениях Артура Карри, роль которого исполнил Джейсон Момоа.

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