Netflix показал новые кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix поделился новыми кадрами из сериала «Аватар: Последний маг воздуха» — экранизации культового аниме «Аватар: Легенда об Аанге», вышедшего в 2005 году. На них изображены второстепенные персонажи культового произведения: Гран Гран, Юкари, Механик, Джун и Джет.

Также Netflix подтвердил, что в первый сезон войдёт восемь серий. Пока неясно, какой хронометраж будет у каждого эпизода. Премьера сериала «Аватар: Последний маг воздуха» состоится уже 22 февраля.

Аанг

Фото: Netflix

Гран Гран

Фото: Netflix

Механик

Фото: Netflix

Юкари

Фото: Netflix

Джун

Фото: Netflix

Джет

Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.